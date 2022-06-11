法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）因為其對俄羅斯總統的「讓步說」遭到東歐及烏克蘭的強烈抨擊，路透社報導，法國總統府官員周五表示，法國不願向俄羅斯做出讓步，並希望在保持烏克蘭領土完整的情況下贏得俄烏戰爭。

馬克宏近日接受法國媒體採訪時說:「我們絕不能羞辱俄羅斯，如此在衝突結束後，我們才有可能透過外交手段尋求出口。我深信法國必能扮演居中調解的角色。」此話引來東歐及烏克蘭的強烈不滿，烏克蘭總統澤倫斯基更直嗆馬克宏「沒有領導人該有的樣子」。

不具名法國總統府官員表示:「總統說沒有對普丁或俄羅斯讓步的想法，當他與普丁交談時不是在妥協，而是在溝通我們看待這件事情的立場。」他為馬克宏辯護，重申必須透過談判才能解決戰爭，而他也表示，法國是制裁的主要支持者，並未基輔提供了強而有力的軍事支持。

然而一些東歐國家和波羅的海盟友認為，馬克宏與普丁的開放對話會破壞將普丁推上談判桌的努力。在萎靡不振的情況下，馬克龍將於 6月14日至15日前往羅馬尼亞和摩爾多瓦，以表明巴黎對兩個最容易受到烏克蘭戰爭影響的國家的支持。

但馬克宏並沒有像其他歐盟領導人一樣到烏克蘭提供象徵性的政治支持，總統府官員只「不排除」訪問基輔的可能。