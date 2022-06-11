台灣此波新冠肺炎本土疫情相當嚴重，昨新增了68311例確診個案與創新高的213例死亡案例，而除了每日確診人數多達上萬人，許多染疫並康復的病患也出現了俗稱「長新冠」的後遺症。曾在上月染疫並康復的民進黨立委高嘉瑜昨(10日)在節目中透露，自己至今依然會有「持續性小咳嗽」的後遺症。

政論節目《少康戰情室》昨邀請了民進黨立委高嘉瑜與國民黨立委費鴻泰等人上節目，當主持人趙少康問到曾經染疫並已康復的高、費兩人「有沒有長新冠之類（的症狀）」時，費首先指出自己現在「喉嚨常常會癢、不自覺的咳嗽」，在半夜咳醒過，甚至還有倦怠的症狀。

而高嘉瑜則表示，自己的狀況跟費鴻泰差不多，也是有持續性小咳嗽的狀況，同時她也加碼透露，自己在確診期間「從頭到尾都沒有發燒，一直維持著咳嗽、喉嚨痛的症狀」，而不同於自己只有小咳嗽，同樣確診的母親在康復後有發燒、倦怠等後遺症，因此她直言，雖然每個人的狀況都不太一樣，但「至少都有一些後遺症，這個是難以避免的」。