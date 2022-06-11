台灣房價攀升，不少年輕人買不起房，但每月租金也不便宜，近日租屋網站上出現一則奇葩招租訊息，只見台北市北投區一個狹小僅0.5坪的房間，每月租金2千元，入住以後真的只能躺平睡覺，但竟有女租客一住就是5年，直到要生小孩才搬走，引起網友熱議，對此，房東則解釋說，該空間目前主要是出租當儲藏室，若有人堅持要住他則需要再想看看。

一名蕭姓房東在《591房屋交易網》上刊登「休息室出租」，該物件位在台北市北投區，一棟共5層樓高的老公寓的3樓，其中一間房間僅0.5坪的空間，每個月的租金2000元；房東也在下方的設備與服務處說明「最短租期3個月，限女生租住，不可養寵物，不可開伙，入住需支付一個月的押金」。

奇葩租屋資訊引起網友討論，「社會底層專屬的，不然只有2千元是能租什麼」、「這個社會上窮苦的人，總是占大多數」、「可以躺平夠了吧」、「2千在台北市佛心價了吧」、「讓魯蛇（網路用語：Loser）和老人有地方住，算是功德一件」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，該房東表示，0.5坪的那間房曾租給一位女房客長達5年，直到對方生小孩才搬走，不過，這個空間目前比較傾向於當儲藏室出租，但若有人堅持要住他也會思考看看。另他也強調說，他的房屋雖簡陋，但沒有安全疑慮，對租客也會進行把關，要租就租，不租就算了，市場機制就是這樣，無需放大檢視。

除了台北，桃園先前也出現過神奇的租房空間，一位房東在房間內用木板層架隔出10個床位，每個床位每月以3500元的價格出租，當時也引起網友熱烈討論，不少人認為這樣的租屋環境堪憂，比學校的宿舍還糟糕，但也有人認為這種房子勝在價格便宜，對於只有休息需求的人來說，還是有他的市場在。