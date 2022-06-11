今天NBA迎來總冠軍賽第四戰，勇士繼續在波士頓花園廣場挑戰塞爾提克，目前他們以1：2落後，此戰非贏下不可，否則將陷入非常不利的局面，而在上一場比賽扭傷腳踝的大將柯瑞(Stephen Curry)除了確定上陣，在賽前的訓練狀況也相當良好，總教練科爾(Steve Kerr)表示此戰他將沒有任何出場時間限制。

Steve Kerr says Steph Curry is good to go, no restrictions or anything tonight for Game 4 of the NBA Finals — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) June 10, 2022

柯瑞在第三戰搶球時遭綠軍荷福德(Al Horford)壓傷左腳踝，賽後狀況令外界擔憂，所幸他傷勢無大礙，也不必經MRI檢查，昨天他在訓練記者會上更表示自己忍痛都要上場，展現強大決心，而除了他自己強勢放話，今天賽前總教練科爾同樣證實他的狀況良好，說他參與了完整訓練，在晚間比賽沒有出場時間限制。

柯瑞本季無疑是勇士最重要人物，他在總冠軍賽前三場平均繳出31.3分5籃板3.7助攻，外線命中率高達48.7%，據統計當柯瑞在場上時，勇士進攻效率高達116.8，反之他不在效率直線暴跌到91.5，是近50年來總冠軍戰最低值，可見他對球隊來說有多關鍵，當然此戰勇士若想贏球，肯定要有其他得分點跳出來協助他。