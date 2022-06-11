巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在美洲高峰會演說，為聯邦政府保護亞馬遜雨林的行動辯護，表示巴西和世界遭受「對個人自由的明顯攻擊」。

波索納洛說，世界上沒有一個國家擁有像巴西如此完善和嚴格的環境立法，表示巴西的「森林法」應作為其他國家的榜樣，因為「儘管巴西是世界第10大經濟體，佔地球上碳排放量的不到3%。」

波索納洛指出，為了保護森林，聯邦政府加強對森林砍伐的打擊，並在司法部的協調和控制下成立了「亞馬遜生物群落守護者專案」。

波索納洛指出，亞馬遜生物群系中84%的森林「完好無損」，巴西不需要該地區來擴大農業綜合企業。

波索納洛還讚揚巴西的農業綜合企業，稱「巴西養活了10億人，保證世界1/6人口的糧食安全，沒有巴西的農業綜合企業，世界上的一部份人會挨餓。」

根據巴西國家太空署（Inpe），今年5月合法亞馬遜地區（Amazônia Legal）有900平方公里面積處於森林砍伐警報狀態，這個數字是6年來第2高的月份，僅次於2021年。

波索納洛在演說中2次提及對自由的攻擊。首先，他談到影響世界的經濟問題，提及「通貨膨脹和失業，最重要的是人類最寶貴的資產是『自由』，包括言論、工作和宗教信仰自由。」

波索納洛也表示：「目前在巴西和世界部分地區都看到，持有不同意見者對個人自由進行明顯的攻擊

。」（編輯：高照芬）1110611