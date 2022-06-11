縣市首長選舉將在年底舉行，國民黨高雄市長將派誰參戰，引發政壇關注。黨齡超過40年，連任5屆里長的黃崑光認為，高雄市民政局前局長曹桓榮是「最佳人選」，因曹始終沒離開過高雄，且從局長任內迄今與地方保持良好互動，應以在地優先、切勿找空降人選。此消息引熱議，有網友認為：「國民黨就算今年輸了，也要培養在地人才。」

《中國時報》10日報導指出，曹桓榮雖然未正式宣布參選，卻勤走高雄38個行政區，曹近期拜會前金區里長聯誼會主席、文東里里長黃崑光、鼓山區里長聯誼會總幹事、厚生里里長歐瑞清等里長及地方重要人士。

黨齡超過40年，連任5屆里長的黃崑光表示，曹桓榮是「最佳人選」，因曹始終沒有離開過高雄，且從民政局長任內迄今與地方保持良好互動，做事也相當認真，也有無黨籍里長肯定曹的能力，因此希望黨能考慮以在地優先提名，切勿找空降人選。

此消息引發熱烈討論，網友湧入《奇摩新聞》留言：「國民黨就算今年輸了，也要培養在地人才」、「民進黨可以花多年培養在地戰將，國民黨為何不行？」「養兵千日用在一時」、「高雄國民黨現在派誰都不可能贏，但不代表未來沒有努力的空間」、「應該多提攜在地人才，就算眼前輸了也是為日後扎根」、「朱立倫自己去選高雄市長，或許能挽回政治生命和形象」。