網紅「波特王」（Potter King）日前和前東家槓上，他拍片控訴前公司老闆「3大罪狀」，除了積欠酬勞、限制他每個月拍片的數量，還刪除他的臉書PO文，而前老闆Mars火星叔叔也開說明會澄清公司收到錢就把款項給波特王了，更踢爆波特王隱瞞近800萬額外收入，雙方各說各話，讓外界霧裡看花，男主播劉傑中卻發現1句重要關鍵，讓他警鈴大作。

主播劉傑中昨（10）日發文，表示自己最近在關注YouTuber與經紀公司互控事件，實情如何只有當事人清楚，但其中一句話「我都把員工當家人」讓他警鈴大作。他表示說出這句話是他的大地雷，不管條件多誘人都很難共事。從過去工作的經驗，劉傑中認為會把這句話掛在嘴邊的人，有可能會給出不合理的報酬，「工作不外乎就是為錢，或一個kimochi（感覺）。通常報酬不是很理想的，就會說：同事好相處、很有成就感。」

如果會跟初次見面的人說出「我把合作伙伴當家人」的人，大概知道自己開出的條件不是很吸引人，才會改用另外一方面當成號召，劉傑中更幽默調侃，「但說白一點，時薪給我五萬，你不用把我當家人，把我當家犬都可以。」，他更點明所謂的，「把你當家人」，並不是會善待的承諾，而是公私不分的一個説法而已。

此外他認為這種工作夥伴還有可能佔用下班時間談公事，佔用私人時間陪伴做一些與工作無關的事情，他認為要超越工作情誼需要時間，劉傑中給出職場上的建議：「分際拿捏清楚才好做事，也才不會動不動一堆錯誤期待導致心裡受傷的小劇場。」