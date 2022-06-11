台北市萬華凌晨不平靜，街頭凌晨發生連續3起砸店事件。今天凌晨，約有20餘名惡煞，搭乘七輛轎車沿著艋舺大道、西昌街、萬大路，半小時內連續闖入3間按摩店及時尚會館持球棒衝入店內猛砸，造成店員受傷送醫，目前警方已逮捕2名砸店男子，並追緝其餘在逃份子，不排除與黑幫尋仇有關。

據了解，遭砸的三家按摩店與時尚會館，疑似由同一個老闆經營，凌晨約有20餘名黑衣球棒隊份子，分乘7輛轎車，沿著艋舺大道、西昌街及萬大路，連砸三家店，歹徒逞凶後立刻逃逸，警方目前已掌握車號，循線逮捕2名施暴者，並追緝在逃同夥。

萬華分局獲報後立即組成專案小組，以車追人，目前緝獲沈姓主嫌等2人到案，目前全力追緝其餘共犯。經初步了解作案動機，經沈姓主嫌供稱係其友人遭到欺負，認為對方是萬華某地方角頭所為，認該3間店是該角頭經營圍事，因此揪眾前往毀損店內物品。

萬華分局表示，對於聚眾鬥毆及傷害他人之行為必定全力查緝相關到場犯嫌到案，並強力打擊街頭不法之暴力行為，並呼籲民眾遇有糾紛應循正當法律途徑處理，勿以非法暴力之行為誤蹈法網。