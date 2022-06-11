看來「小皇帝」詹姆斯退役之後想做的事情還真多！先前謠傳退休後想當NBA球隊老闆，且想把球隊搬遷到拉斯維加斯的詹皇，在自己節目「The Shop」提到自己也在退役之後，考慮擔任電視球評，因為他仍然想要留在NBA球賽附近。

詹姆斯並不否認自己想當球評的主因，是看到NFL傳奇球星布雷迪跟《FOX Sports》簽下10年3.75億美元的球評合約，「當我看到布雷迪的簽約金額，我會願意去當電視球評，因為我對這項運動知識淵博，能夠給出我對籃球的深刻見解。」

節目中提到詹姆斯在今年總冠軍賽期間，只要一發推文就會引發熱議，詹皇的友人直接爆料，「我就跟詹姆斯一起看比賽，他會發推說某些事，然後他們就把發推內容展示在電視上。」詹皇也回應，「是的，他們馬上就播了，立刻馬上！」

「我為什麼要當電視球評？首先我想讓人們知道我很投入在比賽，我是比賽的粉絲，我關心這項運動，」詹姆斯表示，「我知道關於這項運動的一切，從來不說大話，我了解跟這項運動相關的東西，我想延續那一點，幫助我們運動持續成長。」