主持天后小S(徐熙娣)本月14日將過44歲生日,日前她在生日前最後一次進棚錄影,眾人便藉此機會替她提前慶生,今年她生日還多了一位新家人,遠在韓國的具俊曄也特別錄製影片替小姨子慶生,並大讚她是「世上最好的人」,小S也感動回應:「我也愛你」。

大S今年3月宣布閃婚嫁給具俊曄,當時小S出席活動受訪,透露姊夫在隔離期間因她的幾句話把大S惹毛,她表示當時用視訊問人在飯店隔離的具俊曄:「歐巴,你認不認識崔宇植、李鍾碩、張赫什麼的」,但具俊曄稱不認識,小S再問:「那劉在錫呢?」,具俊曄表示:「劉在錫他不認識我」,小S接著又點名喜歡《Running Man》裡的李光洙,結果徹底惹火大S,開罵:「妳有完沒完啊!妳把我老公當什麼」。

沒想到當時的一番玩笑話被具俊曄記在心裡,最近回韓國工作時竟特別請劉在錫和曹世鎬錄了影片,跨海問候小S,更邀她下次來韓國來時要請吃飯,讓小S興奮直喊:「我是不是要準備進軍韓國啦!我需要韓文老師」,笑翻眾人。

沒想到具俊曄的貼心不僅於此,最近小S進棚錄《小姐不熙娣》,因知道製作單位要當小S慶生,回韓國的具俊曄也不缺席,特別錄了影片祝福小S,燦笑說:「Happy Birthday!妳是世界上最好的人,I love you so much.」小S也開心拍手回應:「I love you, too!」,引來網友回:「具帥真的好疼愛小姨子,有這樣的姐夫真的超幸福啊」、「祝福 具俊曄、徐熙媛(大S),有情人終成眷屬,白頭偕老,幸福永遠唷」、「有這樣的姊夫真的太幸福了,祝具歐巴跟大S婚姻幸福長長久久!」。