主持天后小S（徐熙娣）本月14日將過44歲生日，日前她在生日前最後一次進棚錄影，眾人便藉此機會替她提前慶生，今年她生日還多了一位新家人，遠在韓國的具俊曄也特別錄製影片替小姨子慶生，並大讚她是「世上最好的人」，小S也感動回應：「我也愛你」。

大S今年3月宣布閃婚嫁給具俊曄，當時小S出席活動受訪，透露姊夫在隔離期間因她的幾句話把大S惹毛，她表示當時用視訊問人在飯店隔離的具俊曄：「歐巴，你認不認識崔宇植、李鍾碩、張赫什麼的」，但具俊曄稱不認識，小S再問：「那劉在錫呢？」，具俊曄表示：「劉在錫他不認識我」，小S接著又點名喜歡《Running Man》裡的李光洙，結果徹底惹火大S，開罵：「妳有完沒完啊！妳把我老公當什麼」。

沒想到當時的一番玩笑話被具俊曄記在心裡，最近回韓國工作時竟特別請劉在錫和曹世鎬錄了影片，跨海問候小S，更邀她下次來韓國來時要請吃飯，讓小S興奮直喊：「我是不是要準備進軍韓國啦！我需要韓文老師」，笑翻眾人。

史上最暖！國民姊夫具俊曄跨海慶生 小S大喊我愛你！

沒想到具俊曄的貼心不僅於此，最近小S進棚錄《小姐不熙娣》，因知道製作單位要當小S慶生，回韓國的具俊曄也不缺席，特別錄了影片祝福小S，燦笑說：「Happy Birthday！妳是世界上最好的人，I love you so much.」小S也開心拍手回應：「I love you, too！」，引來網友回：「具帥真的好疼愛小姨子，有這樣的姐夫真的超幸福啊」、「祝福 具俊曄、徐熙媛（大S），有情人終成眷屬，白頭偕老，幸福永遠唷」、「有這樣的姊夫真的太幸福了，祝具歐巴跟大Ｓ婚姻幸福長長久久！」。