三義消防分隊隊員冒著大雨由保養梯旁垂降下去吊起徐婦大體。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

三義消防分隊隊員冒著大雨由保養梯旁垂降下去吊起徐婦大體。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣1名67歲徐姓婦人離家失蹤多日，家人遍尋無著，6月6日一度發現徐婦所騎機車出現在三義鄉鯉魚潭水庫觀景台旁停車場，家人與警方到場搜尋仍無所獲，家屬轉請消防局派員擴大搜索，9日赫然發現徐婦陳屍緊鄰停車場的洩洪道旁，深達50米的邊坡底部，已將遺體吊起報請檢警相驗，認無他殺之嫌後交由家屬領回善後。

由於苗栗全縣連日梅雨鋒面滯留，鯉魚潭水庫全區更是降雨不斷，少有遊客前往水庫壩區遊玩，只有少數攝影愛好者，到水庫洩洪鋸齒壩觀賞拍攝溢洪奇觀，但由於徐婦陳屍處距離邊坡保養鐵梯還有2、30米深，平日少有遊客會進入保養梯，所以未能及早發現徐婦。

徐姓婦人是1周前被家人發現騎機車外出後失去音訊，家人遍尋不著下，首先報警協尋，警方根據鯉水潭水庫觀景台旁停車場監視器，發現徐婦機車，會同家屬一起前往找尋多時，但未發現徐婦蹤影。

家屬轉向善長搜救的消防局求救，消防局指派轄區三義消防分隊協助，消防人員到場與家屬會合後，發現停車場旁有保養鐵梯，消防隊人員嘗試下梯找看看，結果在梯底平台看見1只包包和鞋子，經家屬指認確定為徐婦所有，經擴大搜索，最後在平台下方邊坡底部靠近洩洪道處，發現被邊坡地錨卡住的徐婦大體。

消防隊員冒著大雨垂降下到邊坡底部，以硬背板固定徐婦大體後吊掛上來，並通報警方前來接管，經報請檢方相驗無他殺之嫌後，將徐婦大體交由家屬領回善後。