國民黨黨主席朱立倫徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引爆藍營「桃園之亂」。國民黨台北市前議員羅智強則在桃園行腳，並公布新計畫是要環島走1000公里。羅昨晚自爆，因太久沒回家看老婆、女兒，特別趁台北餐會趕回家，卻發現自己忘了帶鑰匙、連按電鈴也沒人回，嘆自己「快變成無家可歸的人了」。此文獲得超過1.2萬個讚，不少網友直呼「活該啦」，認為羅到處走太久，雖然認真卻須多花時間陪伴家人。

羅智強昨晚9時在臉書發文表示，他天天在桃園走路，晚上也睡桃園，好久沒回台北的家看老婆、女兒，當晚特別趁台北有個餐會結束後回家，想要看看好久不見的妻女。

羅智強指出，正當他到家準備開門，卻發現自己竟然沒帶鑰匙，就這樣被關在自家門外進不去，就連按門鈴也沒回應，正在急忙狂打電話給老婆。羅不禁感嘆：「我好像真的快變成，無家可歸的人了。」

此文吸引超過1.2萬個讚、超過400則留言。網友紛紛表示：「活該啦！」「活該啦+1，誰叫你要走那麼久」、「呵呵笑死，誰叫你整天不回家，這下真慘了」、「你很認真，但還是要多花時間陪伴家人」、「家人永遠是最重要的」、「哇！該不會那麼巧，老婆也帶著兩位千金要來桃園找爸爸」。羅智強也現身回應網友們：「原來老婆去高雄了，大女兒在家睡著了⋯⋯連環叩了一個小時，她才幽幽的醒來開門。」