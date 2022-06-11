就診時醫囑一定要聽清楚，免得錯誤用藥造成二度傷害。一名婦人因婦科問題就醫，醫師開塞劑給她，不料婦人回家後「竟然用吞的」，覺得喉嚨超燙，氣得回診理論，醫師聽完她的敘述，差點沒昏倒。

婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》分享個案實例，一名婦人有一天氣沖沖地回診找他理論，直呼「你開那個藥很難吞，很燙又沒有用」。鄭丞傑覺得很納悶，仔細詢問才發現真相。

「她居然把陰道塞劑用吞的」，鄭丞傑補充，當初他沒有開立口服藥，不解婦人怎麼會吃到肚子裡，且藥袋上也有說明。婦人尷尬坦承「我沒仔細聽啦」，鬧出大烏龍。