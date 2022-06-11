於Tik Tok(抖音)平台擁有高達180萬粉絲數的人氣網紅庫柏諾列加(Cooper Noriega)，驚爆已於本週四不幸身亡，生命停留在19歲這一年，消息已獲警方證實，據悉，他生前疑似受到精神疾病所擾，詭異的是，庫柏在死前幾個小時，曾在抖音發布了一條感傷的影片，內容說道「誰會在乎他們他X的早死」，引發熱議。

據《TMZ》報導，在本月9號星期四，19歲的庫柏被發現倒臥加州一處購物中心的停車場裡，當時他已無意識，醫護人員趕往現場時，庫柏已無生命跡象，當場宣告回天乏術，據悉，他當時並不是在車內，身上也沒有明顯外傷，警方調查後亦表示無外力攻擊的痕跡，因此安排庫柏接受驗屍，好釐清死因。

消息曝光後，有粉絲表示，他在死前數小時還有在抖音發布新影片，影像中庫柏哀傷地躺在床上，說道：「還有誰在乎那些早死的生命？」，不久後即傳出他逝世的噩耗，而早前庫柏曾在社群軟體Discord上創建一個頁面，目的是幫助青少年維持心理健康。

庫柏曾在影片中坦言，自己從9歲開始就在跟毒癮對抗，「你可能會覺得很瘋狂，但這就是我的日常」，他表示希望透過自己身為網紅的影響力，創造一個能正常討論精神疾病傳遞相關知識的空間，甚至想創立一個康復中心，好讓跟他有一樣掙扎與苦痛的人，能得到治療，如今庫柏過世，已有人募資頁面上為他籌措喪葬費用，內容部分也直言庫柏其實一直都為心理疾病所苦，而他的親友得知此消息，也紛紛在社群上哀悼這個早逝的生命。

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