台灣近期出現幾個確診後併發「兒童多系統發炎症候群（MIS-C）」的案例，對此，中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯分享，兒童確診過後除了併發MIS-C，也可能出現橫紋肌溶解症，最明顯的徵兆就是，孩子除了肌肉疼痛外，尿液顏色從綠茶色變紅茶或可樂的顏色，若有這些症狀請盡速就醫。

王志堯昨在「台中市防疫指揮中心記者會」上表示，本土自4月起有不少兒童染疫，因為最初5至11歲的小孩沒有疫苗可打，而在這波疫情中，他們醫院收治了10例重症，很幸運都沒有人死亡，而這些孩子多有先天性疾病或慢性病。

王志堯指出，台灣近期出現幾例MIS-C，兒童染疫超過6周若持續發燒，且有嘔吐、腹瀉、皮膚出疹、紅眼睛、頭昏、呼吸困難或檢查後身體多處發炎等，就有可能是MIS-C。他也提醒各位家長說，如果發現孩子染疫後出現上述的這些症狀，請快點去就醫，因為越早治療痊癒力就越高。

兒童確診併發MIS-C常見的症狀。（圖／指揮中心提供）

王志堯也說，如果是川崎氏病的話，檢查會發現孩子體內的血小板會衝很高，但如果孩子是得了兒童多系統發炎症候群（MIS-C），血小板反而會下降，甚至出現低血壓的症狀，而且心臟會整個發炎，因此這是兩個疾病最大的差別。

王志堯表示，有不少兒童染疫退燒一周會手腳肌肉疼痛，甚至痛到半夜睡不著，這樣的狀況很常見，屬病毒感染反應式肌肉發炎，一般只要多喝水或熱敷就能改善；但若是橫紋肌溶解症，小朋友除了會肌肉疼痛外，另一個明顯的特徵就是，孩子尿液的顏色，從綠茶色變紅茶，甚至是和可樂一樣的顏色。這代表肌肉的肌蛋白因發炎釋放出來，跑到腎臟造成腎臟出血性發炎，務必快就醫。