1名女網友在《爆怨公社》發文，她是名外送員，１名客人在訂單備註寫：「居家檢疫隔離中放門口」，且將現金放在門口，怎料原PO餐點送達時，該位人卻要求她將餐點送進家中，還將零錢放在地上，靠在家門口笑說：「我在隔離喔」讓原PO直呼：「想害死誰，簡直太過分。」貼文一出引起熱議。

客人在訂單備註寫下：「居家檢疫隔離中，請放門口」，但實際卻是要原PO送進家中，還蹲在地上撿錢。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，她是名外送員，她也能理解近日疫情嚴重，確診人數升高，許多人因為確診，飲食不方便，只能叫外送，只要有客人備註需送上樓，即便是5樓她也會協助送上樓，但原PO憤怒的說：「如果是確診或正在隔離的客人，麻煩使用信用卡，她都幫忙送到門口了，還使用現金面對面交易，想害死誰？」

她表示她日前遇到一個客人，訂單備註因為在居家檢疫隔離中，請她送到門口，怎料是到送進家裡面錢放在地上，錢放在上，要原PO自己撿，對方還靠在牆邊笑著對她說：「我在隔離」。她氣到發文怒罵：「太欺負人了，現在是你中大家都要陪你中逆？不知道人家家裡有小小孩嗎？做人要有良心啦」。

文章曝光後，網友們紛紛在下方留言：「放地上讓人慢慢撿，真的很缺德」、「我是錢先噴酒精，放進透明塑膠袋裡，因為門口有摩托車，直接請她東西放車子菜籃裡，我錢也是放裡面，等她離開才出去拿」、「外送員的素質百百款，有的好有的壞；叫餐的客人也百百款，有的大方有的摳門，還有的神經病」。