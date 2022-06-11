俄烏戰爭已經打了3個多月，其中有不少人前往烏克蘭助戰。其中有一位曾在國軍陸戰隊服役的台灣青年也到前線參戰，他昨(10日)接受媒體專訪時透露，他在國際軍團負責固守烏軍攻下的村莊，雖主要擔綱防禦性任務，但也遭到砲擊，經歷生死一瞬間。

根據《TVBS》10日報導，剛從烏克蘭前線撤下的台灣人Cai，原本是在國軍陸戰隊服役，後來因想到法國外籍兵團發展，遇到烏俄戰爭，於是轉往前線支援。他還原在當地遭受到炮擊的瞬間，當時有一台車就從面前開很快經過，那台車可能就是監視說這個區域有沒有人來，結果他們這一團卻遭到猛烈式的砲火攻擊，大概有兩三名人員陣亡。

相較前線經驗，Cai認為國軍的訓練，還有很多改進空間，像是他認為頭盔左欺敵右欺敵、刺槍術是不需要，因為現代戰爭中，會見到敵方的步兵時，已經是非常慘烈的狀況，不如多增加一些打靶的經驗。

然而目前烏克蘭在這場戰爭中處於劣勢，烏克蘭國防部情報總局副首長史基畢特斯基（Vadym Skibitsky）10日表示，前線現在是決定未來的地方，而我們正在火炮方面輸掉。烏克蘭總統澤倫斯基10日宣布，他已簽署一項針對普丁及數十名俄國高官實施制裁的政令，包括資產凍結和旅行禁令。