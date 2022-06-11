巴西聯邦警察已拘留1名參與英國記者菲力普斯和原住民工作者白瑞拉失蹤案的男子奧利維拉（Amarildo de Oliveira），奧利維拉所駕的快艇上發現血跡。

菲力普斯（Dom Phillips）和巴西國家原住民基金會（Funai）工作人員白瑞拉（Bruno AraujoPereira）在訪問亞馬遜野豬谷原住民領地後，6月5日乘船在伊塔瓜伊河（Itaquai）失蹤。

6月5日，有河岸居民看到奧利維拉駕駛一艘快艇，跟在2人所在的船後面，警方9日在快艇上發現血跡。

英國記者在巴西的失蹤案引起國際輿論嘩然。英國倫敦和美國洛杉磯9日都有示威活動，要求巴西政府就記者和原住民工作者失蹤一事做出答覆。

今天稍早，聯合國人權事務高級專員公署發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）批評巴西政府延遲啟動搜索，要求巴西政府加倍在搜索行動中提供資源和努力。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在美洲高峰會中談到，巴西武裝部隊和聯邦警察正努力不懈地尋找在亞馬遜野豬谷失蹤的英國記者菲力普斯和國家原住民基金會工作人員白瑞拉，希望上帝保佑他們還活著。

巴西聯邦最高法院大法官巴洛索（Luís Roberto Barroso）已下令政府使用一切合理手段和力量尋找失蹤者，並要求在5天內提交一份報告，說明採取的行動。（編輯：高照芬）1110611