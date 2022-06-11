目前還沒有退休打算的「甜瓜」安森尼，下季恐怕並非只有續留湖人一個選項！根據《紐約郵報》記者馬克柏曼11日爆料，尼克內部正在積極討論如何讓安森尼回到家鄉紐約打球，且讓他參與球隊重建相關事務，畢竟尼克本季又跟季後賽無緣了。

剛滿38歲的安森尼，本季待在湖人表現還算優異，平均每場可拿13.3分、4.2籃板及1.0助攻，投籃命中率4成41，三分命中率3成75，甚至不少例行賽都居全隊得分最高球員，看來他的「油箱」內確實還有油，只看要到哪裡表現了。

儘管安森尼生涯起步在金塊，卻在2011年加盟尼克，待了整整6年多時間，更在2013年拿下年度得分王頭銜，隨後才陸續加盟雷霆、火箭、拓荒者、湖人等隊，這次尼克想要找他回來紐約，最主要的原因還是紐約球迷向來很喜歡甜瓜。

只是安森尼不只回到紐約打球或續留湖人跟詹姆斯聯手兩種選項，之前也有其他球隊傳出想要招募他，問題是尼克當前確實需要一名老將幫忙輔佐陣中年輕好手，或許尼克會比其他球隊更加積極找回安森尼，接下來就看甜瓜最終選擇了。