溫布頓草地網球賽將於月底到來，近期女子選手們在諾丁漢女網賽進行熱身，而備受矚目的詹家姊妹詹詠然、詹皓晴這次分別於它國好手組合進行雙打，詹皓晴與日本搭檔青山修子以三盤大戰擊退波蘭卡瓦(Katarzyna Kawa)/印尼蘇吉亞迪(Aldila Sutjiadi)，成功挺進4強，而詹詠然與澳洲老將絲托索(Samantha Stosur)則抱憾輸球，止步8強。

詹皓晴因姊姊詹詠然受傷近年來都與它國好手搭檔，近期和日本青山修子打出不錯默契，昨天她們與波蘭卡瓦(Katarzyna Kawa)/印尼蘇吉亞迪(Aldila Sutjiadi)交戰，以6：7(4：7)、6：2、11：9勝出，首盤進入搶七惜敗，但成功連下兩盤扭轉戰局，第三盤打成9：9時連拿2分驚險勝出，花了1小時37分鐘拿下寶貴的一戰。

姊姊詹詠然這邊與澳洲絲托索合體，對抗大會頭號種子巴西哈德瑪雅(Beatriz Haddad Maia)/大陸張帥，首盤遭對方痛擊，以1：6迅速讓出，次盤強勢與對方拚到搶七，但依舊落敗，第三盤再以6：10遺憾輸掉，止步8強，無緣在下一輪上演詹家姊妹對決。不過詹皓晴這次與青山修子狀況極佳，下一場比賽將強碰張帥與哈德瑪雅，全力幫姊姊報仇。