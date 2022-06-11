民進黨立委高嘉瑜的「招牌公主頭」，被視為正字標記。高日前刊出自己頂著新髮型的照片，不僅沒綁公主頭，肩膀以上的長度更破過去最短紀錄，讓大批網友直呼「認不出來了！」高昨日（10）卻自爆：「為了表達對設計師的尊重，新髮型維持了一周，下周要開始綁回公主頭囉！」吸引約5000人按讚，大批網友直呼傻眼。

高嘉瑜6日在臉書發文，自我打趣道：「我是誰？一年剪一次頭髮，一定要剪夠本！」她刊出自己新髮型的照片，圖中她坐在車裡自拍，不但沒綁招牌公主頭，不到肩膀的長度更讓網友耳目一新，迅速吸引網友眼球。

高嘉瑜昨日再度發文，刊出她與新髮型的「最後合影」，表示：「為了表達對設計師的尊重，新髮型維持了一周，下周要開始綁回公主頭囉！」

此文發出後獲得約5000個讚、近400則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「傻眼耶！你應該根本不需要設計師才對」、「當你的髮型設計師應該很傻眼」、「我就說一周內會改回公主頭吧」、「這樣好看，不要綁公主頭」、「民意調查這樣造型很有仙氣，非常適合委員」、「覺得還蠻好看的，維持下去」、「說真的，新髮型很正」。