近期大陸發生一起暴力事件，在河北唐山燒烤店一名男子疑似性騷擾店內女客人被拒，惱羞成怒反搧該女子耳光，接著還叫朋友爆打該名女子，女子的同行友人想攔也被毆打，情節相當惡劣，令人髮指。該影片在網路上曝光後便掀起巨大聲浪，多名藝人也加入譴責這幾名犯罪嫌疑人的行列，希望早日將嫌犯繩之以法。

昨（10）日凌晨，河北唐山發生一起暴力打人事件，一名男子走到燒烤店女客人的身邊進行搭訕，將手伸到女子背部騷擾，女子出言訓斥後該男子反手打對方，連同行友人上來勸架都被男子毆打，男子朋友甚至拿起鐵椅往女友人身上砸，事後還將訓斥女子拖出店外毆打，好幾名男子圍著訓斥女子下手，幾名男子下手當場見血，被打女子面部全是瘀青，傷勢十分嚴重。

影片一流出立刻成為民眾的焦點，紛紛斥責這些動手男子，許多明星看到社會事件後也憤怒發聲，女星張雨綺指出在場還有其他人，卻沒有一個男的上前幫忙，只有女生勸架，希望有關部門給予嚴懲。女演員邢菲更是口出重言：「能不能坐牢死在裡面」，男明星馬天宇針對此事發文：「下次通報的時候，直接帶遺照吧」，還有夏之光、孫怡、李夢、藍盈瑩、袁成傑、周翊然、秦牛正威、張大大等多位明星發表對此事的關注。

主持人張大大替受害女子發聲。（圖／截圖自微博）

其中主持人張大大表示：「試想一下！當時的她們心裡有多麼害怕和無助？請大家都能堅持自己覺得正確的發聲，盡可能為他人多做一些善意貢獻！再試想一下，這些女孩如果是我們的家人、至親、好友，我們該多麼憤怒？該怎麼辦？」

張雨綺點出畫面中沒有男性上前幫忙。（圖／截圖自微博）