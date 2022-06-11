28歲電視劇女星何宜珊曾演出過《加油！美玲》、《生生世世》，她外型姣好、臉蛋甜美，近日罕見在IG大解放，曬出比基尼美照，可見她搭遊艇到龜山島牛奶海，一襲墨綠色比基尼上身，大展火辣身材和沉著氣質，下半身圍了一條長裙的她，小褲線條若隱若現，引來粉絲喊讚。

彰化出生的何宜珊去年在《一個屋簷下》飾演大牙（周宜霈）的妹妹「陳文玲」，受訪時表示從小就有成為明星的夢想，後來高中來台北念華岡藝校，大學也順利念到表演科系，後來她參加電視台新人選拔最終以前五名之姿簽進電視台，圓夢成為藝人。

何宜珊坦言從小父母不看好她當藝人，認為她在台北就學時都在玩，母親更勸她不要把進演藝圈當作正值，「找份穩定的工作」，而她表示當下聽到媽媽這樣說時其實心裡很受創，因為以為母親是她這一輩子最了解她的人，她更為此難過落淚，「只覺得被隊友背叛的感覺」。

上月何宜珊受訪分享有了新身分，她闖出斜槓人生改當美睫師，還為了租工作室場地，跟妹妹一起向銀行貸款了20萬，未料遇到今年新冠肺炎疫情又起，使她頗為無奈，目前只能硬著頭皮繼續奮鬥下去，目前她蠟燭兩頭燒，跟公司談好由於還有美睫的工作必須進行，為了租金壓力只能一周安排幾天拍戲，剩餘時間便到美睫工作室工作，希望收入能逐漸穩定。