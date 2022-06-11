美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6％，衝上40年新高，令外界對於通膨觸頂的期待幻滅，加上消費信心跌到歷史新低，周五（10日）美股四大指數遭血洗，道瓊狂瀉880點，費半指數崩殺3.6%更慘，主要成分股輝達（NVIDIA）、應材等重挫5％，影響所及，台積電與聯電ADR也大跌2.3%、1.7%。台股周五收在16460點，專家認為，下周將持續震盪拉回，短線支撐先看月線關卡（約16311點）能否守住，若失守恐測前低16266點，甚至不排除再度下探萬六關卡。

美國5月CPI再度意外攀高，比去同期飆升8.6%，創 1981年12月以來最高，同時，美國密西根大學 6 月消費者信心指數跌至50.2，創下歷史新低，遠低於預期的58。

儘管採取許多措施，美國通膨仍失控飆高，市場認為聯準會（Fed）激進升息立場不變，並使美國經濟面臨衰退風險大增。2年期美債殖利率創2008年以來新高，恐慌指數 VIX 升高，美股四大指數全面趴倒。

道瓊指數大跌 880 點（或 2.73%），收在31392點；那斯達克指數大跌 414點（或 3.52%），收 11340點；標普 500 指數大跌 116點（或 2.91%），收 3900點；費城半導體指數大跌 105點（或 3.6%），收在2832點。

五大科技巨頭也遭空襲。亞馬遜暴跌5.60%最兇猛；Meta（原臉書）與微軟下跌4.5%左右，蘋果下跌 3.86%；Alphabet （GOOGL母公司）跌 3.20%。

費半指數主要成分股全面淪陷。輝達（NVIDIA）狂殺5.95%；應用材料和美光均重挫5%；超微（AMD）下跌 4.03%；高通跌 2.57%。而台股ADR也遭拖累，台積電 ADR下跌2.39%；聯電 ADR下跌 1.73%。

5月CPI數據顯示美國通膨加劇，強化市場對於Fed在未來幾個月持續大幅升息的預期，亦凸顯美國經濟面臨衰退的風險暴增。目前市場押注 Fed 在7月升息3 碼（75 個基點）的可能性高達50%，並預估年底前利率將升至3%。

6月6日至6月9日，路透社訪問85位經濟學家，繼5月升息2碼後，所有人皆預期Fed下周例會，可能再升息2碼至1.25％～1.5％區間。多數人認為7月也將維持相同升幅。

為對抗通膨，逾2/3（59位）受訪者預期Fed於9月利率會議升息1碼，但超過1/4（23位）的人預估將升息2碼，比重高於上個月調查的1/5。此外，多數經濟學家表示，Fed可能要到明年才會停止升息腳步。