年僅13歲就以金曲〈Baby〉紅遍全球的美國樂壇小天王小賈斯汀(Justin Bieber)，人紅是非多，他一度過著荒唐生活而成為國際級笑柄，直至2018年小賈洗心革面，不但重拾音樂工作，更結束情海浮沉，與名模海莉鮑德溫(Hailey Bieber)登記結婚，又開始推出優秀作品，而先前開心宣布展開世界巡迴演出的他，如今驚爆罹患罕病，顏面失調的病容照曝光，讓粉絲看了非常擔心。

婚後收拾放蕩怠惰態度的小賈，憑藉優秀的音樂作品再次得到觀眾的喜愛，而原本蓄勢待發將開啟全球巡演模式的他，卻在昨天(6/10)突然在IG宣布取消巡演，他貼出自拍短片，透露罹患了「侖謝亨特氏症候群」(雷氏症候群ramsay hunt syndrome)，是一種罕見的神經性疾病，對他造成非常大的影響。

小賈曝光臉歪嘴斜病容照，看上去相當嚴重。(翻攝自justinbieber IG)

影片中，小賈坦率露出病容，他的耳朵和臉部的神經受到病毒攻擊，只見他右側半臉面癱，連簡單的表情都做不到，失去對臉部的控制，且臉歪嘴斜，左眼幾乎睜不開，右眼則失控地不時翻白眼，病情嚴重，據悉，侖謝亨特氏症候群是為帶狀皰疹所引發的罕見併發症，典型症狀是引發神經麻痺、臉歪嘴斜、耳朵痛、暈眩等，較容易發生在免疫力低落的人身上，而發病的3天內是治療黃金期。

事實上小賈的小家庭禍不單行，老婆海莉先前吃早餐吃到一半，突然出現中風症狀，緊急送醫，檢查後發現腦中有小血栓，致使暫時性缺氧，海莉事後坦言這是人生中最害怕的一瞬間，「好在身體撐過去了，幾個小時內我就完全康復」。