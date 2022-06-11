俄羅斯入侵烏克蘭已經100多天，烏軍民仍奮勇抵抗俄軍，烏軍指出，烏克蘭空降突擊部隊一名中士使用英國提供的「岩燕」（Martlet）輕型多功能飛彈（Lightweight Multirole Missile, LMM）一個人射下俄軍9架俄軍偵查用無人機，堪稱烏軍最有效率射手。

這名烏軍是烏克蘭武裝部隊第95空中突擊旅的中士，而出於保護，烏軍不會公布其姓名或呼號。烏軍的砲手目前面對的主要是俄羅斯大量生產的Orlan-10。這些敵方無人機進行無線電電子偵察，並設立通信障礙。

#Ukraine: UA Airborne forces released video showing the setup/use of UK-supplied LMM Martlet multirole missiles against Russian drones, typically Orlan-10, used for artillery correction by RF.



We had to trim the video for Twitter limits; original is here: https://t.co/NrpRdE1iWT pic.twitter.com/jfg1NrylU6 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 10, 2022

岩燕防空飛彈擊中無人機幾乎連碎片都不會剩下，有時會完全燒毀。

英國最新型「岩燕」（Martlet）輕型多功能飛彈。（圖擷取自Thales Air Defence官網）

「岩燕」是位於北愛爾蘭的泰利斯防空系統公司（Thales Air Defence）為英軍打造的新款輕型多用途飛彈系統，目前英軍也只服役了「岩燕」飛彈的空對地版本，地對空版本英軍暫時還沒裝備，烏軍的使用等於是地對空版本的首次亮相。

「岩燕」體積非常小巧，長度為1.3公尺、彈徑76毫米、重量13公斤，彈頭重量約為3公斤，最大射程8公里、飛速1.5馬赫，當瞄準空中目標時，飛彈由雷射制導引爆。