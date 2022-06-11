俄羅斯入侵烏克蘭已經100多天，烏軍民仍奮勇抵抗俄軍，烏軍指出，烏克蘭空降突擊部隊一名中士使用英國提供的「岩燕」（Martlet）輕型多功能飛彈（Lightweight Multirole Missile, LMM）一個人射下俄軍9架俄軍偵查用無人機，堪稱烏軍最有效率射手。
這名烏軍是烏克蘭武裝部隊第95空中突擊旅的中士，而出於保護，烏軍不會公布其姓名或呼號。烏軍的砲手目前面對的主要是俄羅斯大量生產的Orlan-10。這些敵方無人機進行無線電電子偵察，並設立通信障礙。
岩燕防空飛彈擊中無人機幾乎連碎片都不會剩下，有時會完全燒毀。
「岩燕」是位於北愛爾蘭的泰利斯防空系統公司（Thales Air Defence）為英軍打造的新款輕型多用途飛彈系統，目前英軍也只服役了「岩燕」飛彈的空對地版本，地對空版本英軍暫時還沒裝備，烏軍的使用等於是地對空版本的首次亮相。
「岩燕」體積非常小巧，長度為1.3公尺、彈徑76毫米、重量13公斤，彈頭重量約為3公斤，最大射程8公里、飛速1.5馬赫，當瞄準空中目標時，飛彈由雷射制導引爆。
文章來源：Ukrainian Air Assault Forces praise paratroopers for shooting down enemy drones with Martlet MANPADS
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