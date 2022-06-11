星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，白羊雙子、金牛巨蟹、獅子天秤、處女天蠍、摩羯雙魚、水瓶射手這6個組合是最契合的靈魂伴侶配對，兩人很容易能心靈相通，充滿默契，是與生俱來的緣份，就算無法成為伴侶，也是無法替代的知己。

▍1.白羊座、雙子座

白羊座和雙子座，一個火象星座，一個風象星座，兩者同屬陽性星座，都屬於比較陽光的樂天派。白羊追求新鮮刺激，雙子愛好稀奇古怪，兩個人在一起很熱衷於探索新事物，生活中總是充滿驚喜，一點都不乏味。他們兩個人都是長不大的孩子，都有一顆童真的心，誰也不會覺得誰幼稚，也更能理解彼此的喜怒哀樂。

▍2.金牛座、巨蟹座

金牛座和巨蟹座，一個土象星座，一個水象星座，兩者都屬於陰性星座，都比較內斂沉穩。金牛比較務實，工作踏實，懂理財；巨蟹比較居家，心思細膩，懂生活，他們在一起就是溫馨的一家人。雖然金牛不懂巨蟹的多愁善感，但是金牛會呵護巨蟹的敏感，會陪著巨蟹度過所有不開心，而巨蟹也會依賴金牛的穩重踏實，這會讓巨蟹覺得很有安全感。

▍3.獅子座、天秤座

火象的獅子座遇上風象的天秤座，就像烈火遇上勁風，是能夠彼此成就、相互影響的組合。獅子光芒四射，天秤八面玲瓏，都是極富演技的人物。他們有很多相似的地方：追求高品質的生活，都愛熱鬧，有智慧高情商，有風度等等。也有很多互補的地方：獅子衝動，天秤冷靜；獅子果斷，天秤猶豫；獅子易怒，天秤平和，在別人眼裡獅子的張揚是囂張跋扈，在天秤眼裡獅子的張揚是自信驕傲；在別人眼裡天秤的不聲不響是毫無主見，在獅子眼裡天秤的不聲不響是冷眼旁觀。他們懂得彼此的所思所想，也能夠被對方的優點影響，成就更好的自己。

▍4.處女座、天蠍座

土象的處女座和水象的天蠍座，都是陰性星座，但是對於這兩個人來說，互補更多於相似。他們都是細節控，能夠很快抓到對方在意的點。處女座喜歡內斂的表達，天蠍恰好行動多於表達；處女座想要又不好意思提的事情，天蠍都會強勢安排；處女座純情又感情潔癖，天蠍座的字典裡絕不允許有背叛，處女座專情，天蠍座深情，兩個人都是會為了愛不計較付出的人。天蠍能夠給處女座安全感，處女座能給天蠍座信賴，他們看起來就像是為彼此特別設計的存在。

▍5.摩羯座、雙魚座

摩羯座和雙魚座又是土象星座和水象星座的組合，在隱藏的少許相似中，更多的是互補和相互影響。摩羯是務實派，雙魚是浪漫派，但是摩羯能夠欣賞雙魚的浪漫。摩羯是理性的，雙魚是感性的，但是摩羯能夠為了雙魚而感性。摩羯是堅定的，雙魚是猶豫不決的，在遇到事情時，摩羯會給雙魚很用心的意見，給雙魚足夠的信心，做雙魚的堅實後盾。在摩羯煩躁難過時，雙魚的活潑開朗會影響到摩羯，給摩羯更多的快樂和平靜，他們會用自己的方式打開對方的內心，並走進對方的心裡。

▍6.水瓶座、射手座

水瓶座和射手座，是自由的風遇上自由的火，是非常理想的組合。他們的行為方式和思想觀點存在很多一致性，又有很多能讓對方接受、包容的差異，不至於因為太過一致而無趣。他們都嚮往自由，卻對自由有不同的定義。水瓶的自由是安靜的，需要有足夠的獨處時間和空間，不被外人干擾、束縛；射手的自由是動態的，可以隨心所以出發去更遠的地方，這樣的差異並不影響彼此的相處，反而讓兩人之間更多了一分探究和好奇。對待感情的態度，兩人也是自由的，有感覺就在一起，沒有感覺就分開，好聚好散。對於兩個自由的人來說，正是彼此之間沒有約束和管控，才更容易被純粹的感情牽制。

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