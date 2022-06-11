富邦金(2881)周線收黑，技術面KD值呈死亡交叉，籌碼面外資持股比為21%，千張大戶高持股80%，融資維持率小於166%，外資偏向站在賣方，近5個交易日賣超第7名。

在基本面上，富邦金年5月自結稅後淨利42.42億元，累計今年前5月稅前淨利799.34億元、稅後淨利652.23億元，每股稅後盈餘(EPS)為5.53元。富邦金控前5月累計稅後淨利、EPS皆為歷年次高紀錄！子公司富邦人壽前五月累計稅後淨利為歷年次高紀錄，台北富邦銀行前五月累計稅後淨利則創下歷年新高紀錄！

子公司富邦產險2022年5月稅後虧損10.25億元，累計稅後淨利22.20億元，較去年同期減少，主要受到防疫保險賠款及增提賠款準備之影響，5月底RBC仍超過300%。5月防疫保險賠款金額為13.4億，件數3.6萬件，此外，5月提存已反映賠款準備餘額18.8億，包含已報未決案件及已發生但尚未報案之案件。

富邦人壽2022年5月稅後淨利為28.68億元，累計稅後淨利為515.95億元。RBC超過300%，資本水準維持良好。5月美元走勢回檔，故單月產生兌換損失，惟累積今年匯兌損益加計避險成本，仍持續大幅優於去年同期，5月底外匯價格變動準備金餘額仍逾220億。另本月亦認列轉投資廉價購買利益。5月份未新增俄羅斯債券相關預期信用損失，包含匯兌影響後累計前5月共計提新台幣22.9億元，惟仍將追蹤俄烏戰事發展與未來付息狀況，並依據ESG投資原則，未來不再新增俄羅斯部位。5月合併初年度保費收入(First Year Premium)為82億元，合併總保費收入(Total Premium)為285億元。由於受到疫情及匯率之影響，富邦人壽台灣業績單5月初年度保費61億，預估排名業界第二。

台北富邦銀行2022年5月稅後淨利17.74億元，淨收益較上月增加4.61億，主要是利息淨收益增加及金融市場評價收益回升，而提存費用較上月增加3.98億，因上月有一次性呆帳回收及本月支應放款餘額成長之一般提存費用增加，5月整體獲利表現優於4月，累計至5月稅後淨利99.88億元，較去年同期成長26%。

富邦證券2022年5月稅後淨利0.59億元，累計稅後淨利9.83億元，較去年同期減少。