塔圖無視對方防守持球切入上籃。(路透)

(10：52更新)11日續在波士頓進行的NBA總冠軍賽G4，來到勇士最擅長打的第3節，靠著柯瑞單節投進4顆三分球、包辦14分，勇士打完前3節，反以79比78領先地主塞爾提克，目前柯瑞已經攻下全場最高33分，接下來就看末節分出勝負了。

勇士刻意改讓歐托波特取代盧尼先發，改用小個陣容面對塞爾提克，卻在開賽就遭對方打出11比4，讓勇士只能趕緊換上盧尼，隨即穩住陣腳，靠著柯瑞、威金斯接連投進三分球，勇士反超比分，不過打完首節，仍以28比27領先勇士。

柯瑞與塔圖首節各有12分，兩人表現不分上下，來到次節，比賽形成互有領先局面，不過塞爾提克率先打破僵局，拉出一波10比0小高潮，取得49比42領先，上半場打完，塞爾提克54比49領先，塔圖半場摘16分，柯瑞則拿19分。

來到勇士最擅長打的第3節，當然要看柯瑞表演，結果他單節投進4顆三分球、獨拿14分，甚至兩次三分出手命中對方都明顯拉手犯規，但裁判就不給哨音，雙方打完前3節，勇士反以79比78超前，柯瑞已經轟下33分，塔圖20分。