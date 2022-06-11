阿伯酒後情緒真激動。台中市中區民權路一處大樓內，10日深夜傳出一對男女的激烈爭吵聲，住戶趕緊通報警方到場，才發現是一對年逾半百的同居男女，酒後發生爭吵，男子一時情緒激動自我傷害，女友為攔阻自己也受傷，雙雙送醫後雖無大礙，但採檢PCR竟發現杜男確診，所幸處理警消初步快篩均呈陰性。

台中市警第一分局大誠分駐所所長陳年義指出，10日深夜23時16分許獲報有社區住戶受傷，員警到場時赫見55歲林姓女子情緒激動、身上還有血跡，趕緊請救護車到場將人送醫。

員警在林女住處訪查時，又見到62歲杜男，滿身是傷、全身血跡斑斑，已經意識不清疑似陷入昏迷，趕緊又通報119派遣第二輛救護車前來救援。幸好兩人送醫檢傷後均已無大礙。其中杜男經急診室採檢確診新冠肺炎後，已經收治住院治療；而警消接獲通知也立即快篩，均呈陰性。

初步了解，杜男與林女交往同居多年，昨晚深夜疑因杜男飲酒後與林女發生爭吵，杜男一時情緒激動，憤而揮刀自傷，身上有兩處刀傷，過程中林女欲上前阻止男友，造成自己身上亦有輕微外傷。

警方指出，全案將依規定通報家暴防治中心，並持續調閱監視器、訪查住戶居民，釐清事發過程與原因，呼籲遇有衝突或暴力情事勿與對方正面衝突，若有家暴或糾紛情事，請儘速撥打110報警求助，以維護人身安全。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980