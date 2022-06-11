國民黨主席朱立倫訪美行今結束，上午在洛杉磯舉辦返台記者會。談到兩岸關係，朱表示，衡諸當前全世界局勢，國民黨不希望因為任何戰爭、衝突，再造成兩岸人民的傷害，任何想傷害中華民國，包含台獨與一國兩制，都完全不能接受。

朱立倫說，國民黨堅定守護台灣，當然希望能避免戰爭，所以要有自我防衛的力量，再透過溝通交流減少衝突，而認為保衛中華民國方式，一方面要提升我國國防實力，一方面也希望兩岸交流能降低風險、衝突，「這是我們這一代的責任」。

朱立倫表示，國民黨是根據國父孫中山追求民主自由精神創黨、創立中華民國，對捍衛民主自由立場不能有一點退縮，也不能因別人一點批評就改變；「親美就是親民主、親自由」，這一貫立場從過去、現在到未來都不會改變。

朱立倫指出，九二共識「當時」最重要的基本精神也是求同存異，對雙方沒有共識的部分相互尊重，各自表述，也希望未來兩岸持續和平交流、溝通，對大家認知不同的部分持續努力，國民黨捍衛中華民國、堅持民主自由立場絕不改變。

朱立倫提到，國民黨是創建中華民國政黨，根據黨章、政綱，捍衛中華民國、守護台灣、保衛民主自由，是共同努力目標，希望和平、安全、繁榮的台灣是共同立場，國民黨反對台獨，希望守住台灣，兩岸能夠和平交流。

媒體詢問，未來兩岸發展是否更艱難？朱立倫回應，再困難沒有比孫中山創黨時更困難，再辛苦也沒有比孫創建中華民國辛苦，為了守護台灣、保障民主，為了追求和平、安全、繁榮的未來，過程中每一件事情都要努力。

對於共機頻繁擾台。朱立倫說，兩岸要和平、交流，不需要有這樣的軍事干擾，尤其每一次的共機擾台，都會造成民眾反感，對兩岸和平沒有任何幫助。

中國大陸13日起將再全面暫停台灣石斑魚輸入。朱立倫說，任何農漁產品，對農漁民生計很重要，中間若有需要檢疫或安全檢查等任何技術性問題，可解決的就趕快透過溝通務實解決，不要傷害農漁民權益，絕對不贊成有任何政治目的。