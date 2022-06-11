滯留鋒持續在台灣附近活動，受對流雲系發展旺盛影響，今易有短延時強降雨。南部已看到明顯回波移入陸地，中央氣象局針對台南、高雄發布大雨特報，呼籲注意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水。

梅雨鋒面報到！大雷雨襲台南 西半部16縣市大雨特報
不斷更新》雨彈加劇！南部大雷雨 高雄等17縣市豪大雨
梅雨鋒逼近2縣市大雨特報 這3天最猛 豪雨區出爐
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