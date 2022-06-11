不斷更新》強對流移入 2縣市大雨特報 10:272022/06/11 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南、高雄率先發大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滯留鋒持續在台灣附近活動，受對流雲系發展旺盛影響，今易有短延時強降雨。南部已看到明顯回波移入陸地，中央氣象局針對台南、高雄發布大雨特報，呼籲注意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水。 梅雨鋒面報到！大雷雨襲台南 西半部16縣市大雨特報 不斷更新》雨彈加劇！南部大雷雨 高雄等17縣市豪大雨 梅雨鋒逼近2縣市大雨特報 這3天最猛 豪雨區出爐 #雷雨彈 #天氣 #大雨特報 #強對流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 下班注意！梅雨大軍橫掃18縣市 6縣市升級豪雨 16:462022/06/07 生活 「比台灣還大」長雨帶南下 苗栗以北降雨時間曝 11:182022/06/06 生活 滯留鋒「瘋整晚」！17縣市夜防大雨 明降雨熱區曝光 21:172022/06/08 生活 豪大雨夜襲13縣市！梅雨鋒面報到 周二起雨炸全台 20:482022/06/06 生活 不斷更新》梅雨彈擴大！3地升級豪雨 18縣市豪大雨狂炸 11:582022/06/07 生活 紫一大片！5天雨量預測圖出爐 這地區雨最多 08:102022/06/06 生活 梅雨彈炸開 12縣市發布大雨特報 半個台灣防豪雨 16:082022/06/06 生活 梅雨鋒面連轟！一張圖看本周天氣 這3天雨最猛氣溫狂降 21:302022/06/05 生活 今年最久梅雨來了！這天起連下8天 最冷探1字頭 07:452022/06/05 生活 滯留鋒今弱明強 專家：恐有劇烈天氣 07:182022/06/10 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。