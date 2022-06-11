近期本土疫情嚴重，由於蔡政府一系列爭議政策和言行，也使得蔡政府民調受到影響。根據一份9日公布的民調，總統蔡英文連任2年來的表現，有36%民眾表示滿意，48%不滿意；被點名可能參選北市的衛福部長陳時中不滿意度更高達50%，對此國民黨台北市議員李柏毅直言，綠營年長支持者對陳時中相當失望，而若民進黨真提名陳時中選北市，他們可能會罷投！

《TVBS》9日公布蔡政府最新民調，針對陳時中處理疫情的表現，有43%民眾表示滿意，較去年9月的52%減少9個百分點，是疫情爆發以來的低點；而不滿意度則增加13個百分點，至50%高點，不滿意比例首次高於滿意。

李柏毅9日在《少康上線啦》節目中指出，在疫情爆發之初陳時中民調高達9成，「別說綠營，許多深藍支持者也說（陳時中防疫）有功勞」，但現在陳時中民調暴跌「當然不是只有藍營支持者討厭他」。

李柏毅透露，自己碰到很多支持綠營的長輩對陳時中「很不高興」，他提到去年疫情爆發都沒不高興的長輩們在此波疫情中「被隔離在家中，沒人管他們，處理事情相當不方便，打給衛生局和1922更被當皮球互踢」，長輩們表示看不到指揮中心「防疫的魄力與認真程度」，對此非常失望，也直言年底選舉雖還是會支持綠營議員，但民進黨若是派陳時中選北市，他們可能會不去投（市長）票。