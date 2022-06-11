一名女網友應徵董事長特助，面試過程中與老闆相談甚歡，對方感覺是個親切的中年阿伯，也答應要錄用她，甚至開出月薪5萬的條件，但正式錄取通知書遲遲沒有發下來，而這位阿伯卻透過Line私訊約游泳，讓原PO不知道該怎麼辦，莫名覺得這個邀約很奇怪，但又擔心拒絕，恐讓她喪失錄取資格，引發網友討論。不少職場前輩見狀急遏阻說，這個邀約超奇怪，工作再找就有，不要冒險。

一名女網友近日在網站《104職涯診所》上分享，她剛從研究所畢業，準備要進職場工作，近期開始投履歷、應徵與面試，行銷、企劃與特助相關的工作她都有應徵。上周去面試一家生技公司的董事長特助，公司算中小企業，老闆是位親切的中年阿伯，當時聊得很愉快，老闆甚至還教她許多職場上該注意的眉角，一切都很正常。

女網友透露，老闆說未來入職的工作內容將是幫忙接待重要客戶、協助公司營運溝通、完成老闆交辦的任務等。當天老闆更直接說要錄取她，甚至還說好每個月薪資5萬元的細節，並表示稍後會請助理發正式錄取通知，但面試結束一周，她遲未收到錄取通知，而老闆卻透過Line想要私下約她去游泳。

女網友指出，由於她面試的時候有提到自己是游泳校隊，老闆當時也誇她很厲害，邀約游泳的訊息看起來也很隨興、很健康，但她還是覺得哪裡怪怪的。畢竟要單獨跟還沒收到錄取通知的老闆出去、孤男寡女真的恨怪，而且游泳的話打扮也會比較裸露和清涼，所以感覺有點尷尬，但是又覺得工作待遇很好，內容也有發展性，因此不知道拒絕對方以後，會不會影響到先前說好的錄取資格。

女網友也說，老闆先前在面試過程中口頭答應錄用，但卻遲遲未發正式錄取通知，反倒私約他游泳，這樣的公司可以去嗎？會不會是遇到怪怪的公司和老闆了？

不少職場前輩急勸說，「這是不正常的邀約，建議您婉拒。若因拒絕邀約而沒有被錄取，也不用遺憾，再找其他公司的機會就好」、「他應該要找的人是伴遊小姐，而不是特助」、「老闆單獨約游泳應找個理由拒絕，以免有其他事情發生，工作可以再找就好，若真的有逾矩的行為，那就會太遲了！」