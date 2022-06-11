台東縣立體育館正進行場館優化工程，台東縣府貼心兼顧屋簷的燕群，替小雨燕搬新家，盼小雨燕繼續在這友善環境生活。（蔡旻妤攝）

台東縣立體育館正進行場館優化工程，台東縣府貼心兼顧屋簷的燕群，替小雨燕搬新家，盼小雨燕繼續在這友善環境生活。（蔡旻妤攝）

台東縣立體育館正進行場館優化工程，台東縣府貼心兼顧屋簷的燕群，替小雨燕搬新家，盼小雨燕繼續在這友善環境生活。（蔡旻妤攝）

興建37年的台東縣立體育館正進行十年來最大規模優化工程，為避免棲息在體育館屋簷的燕群受傷害，縣府特別在旁訂製15間鳥屋，「連鳥帶巢」陸續幫小雨燕搬新家；台東縣鳥類專家、野鳥學會前理事長王克孝大讚很貼心。

由於體育館環形走廊有屋簷可遮陽擋雨，是許多民眾晨昏散步的好去處，但屋簷也吸引燕子成群築巢，卻有民眾反映散步時遭「白色炸彈」擊中，清潔人員每隔一天就得刷洗滿地鳥糞，不僅影響運動興致，同時造成環境髒亂。

台東縣立體育場場長黃偉智表示，經向鳥類專家請益後，決定在一旁建築高度相同處訂製15間鳥屋，由工作人員「連鳥帶巢」小心翼翼將小雨燕搬到新窩，盼降低工程對小雨燕的衝擊，二來工程也能如期進行。而鳥屋設計1個洞口，方便鳥爸媽進出，且鳥屋防水，屋內都可保持乾燥，也會定期派員觀測。

王克孝說，小雨燕一年四季都會築巢繁殖，大部分集中在春節至夏季，一般築巢於建築及洞穴裂隙，常於山谷、城市成群出現。縣府能夠顧及小雨燕生態，打造鳥屋很貼心，但他建議鳥屋洞口可再低一點，更能便於出入。

黃偉智進一步指出，興建於1985年的體育館因使用頻率高，多項設施老舊，為提供民眾更優質的運動環境，縣府爭取近7千萬經費，自今年初展開縣立體育場館優化，工程著重屋頂、外牆、看台的防水防漏工程，並針對體育館室內改善吸音板及音響設備、舖設符合職籃比賽標準的木地板，盼打造兼具運動競賽及音樂展演功能的綜合型體育館，預計10月底完工。