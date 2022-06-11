國內昨日（10）新增68311例本土個案，以及213例染疫死亡，單日死亡個案連3日創新高，引發民眾恐慌。一份最新民調指出，總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌的滿意度均創新低，分別為36%和34%。對此，民進黨立委高嘉瑜直言，民進黨要趕緊修正錯誤以減少傷亡數字，否則民調「只會愈來愈差」。高的說法引熱議，不少網友驚呼高的敢言，也認為其所言有理。

根據《TVBS》最新民調，蔡英文連任2年來的表現，有36%民眾滿意、48%不滿意，滿意度是她連任以來的低點；蘇貞昌的表現，有34%民眾滿意、53%不滿意，也是蘇擔任閣揆以來歷次調查的低點，。

針對蔡英文、蘇貞昌的滿意度新低點，高嘉瑜10日在政論節目《少康戰情室》表示，在中重症及死亡率都創新高的情況下，民眾的滿意度一定不高。高強調，民調本就起起伏伏，民進黨執政也不是沒把民調拉起來的例子，但民進黨要從這次的錯誤裡，看看有無辦法迅速檢討、修正，去減少傷亡；若能這樣做，民眾不會不給機會，但如眼看著死亡數字不斷增加卻無作為，民調數字只會愈來愈差，這是民進黨自己要去檢討的地方。

高嘉瑜的言論引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「高嘉瑜真的是很敢講，講得也確實很有道理」、「高嘉瑜馬上又要被綠營出征了」、「真的是很敢講，小心下次立委不提名妳」、「港湖女神真的是黨內孤鳥，但我們就喜歡不分黨派為民喉舌的民代」、「海水退了就知道誰沒穿褲子，問題是沒穿褲子，還大剌剌的秀」。