南投跟騷法首例羈押 恐怖情人狂叩持汽油瓶恐嚇放火

33歲南投陳男為與前女友陳女復合，以通訊軟體LINE傳送「若不接他電話，要至其住所放火燒車子」恐嚇，再狂叩數十通騷擾電話，還長時間盯梢，7日竟帶自製汽油瓶到陳女住處，以打火機作勢點燃恐嚇。警方獲報，8日晚間遠赴新北市拘提陳嫌到案，南投地檢署依《跟蹤騷擾防制法》向法院聲押獲准，成為南投首起跟騷法羈押案例。

陳女向南投縣埔里分局報案指稱，陳男為復合，今年6月1日以通訊軟體LINE傳送「若不接他電話，要至住所放火燒車子」等恐嚇訊息，還狂叩數十通電話騷擾，還在工作場所外長時間盯梢，她不堪其擾當天報案。

警方於受理報案後，在被害人住居所設置巡邏箱加強巡守，並動員警力清查陳男可能投宿的旅店或場所，2日帶回陳男，並開出書面告誡。因兩造前已有家暴案件，陳女已提出保護令聲請尚待審理，警方考量陳女已面臨遭受暴力急迫危險之虞，向南投地方法院聲請緊急保護令獲准。

豈料，陳男在6月7日竟再前往陳女住處，持打火機欲點燃自製汽油瓶恐嚇，並破壞室內監視錄影設備後離去，陳女再度報案。

經警方報請檢察官指揮偵辦，警方6月8日晚間8時許遠赴新北市八里區拘提陳男到案，南投地檢署依《跟蹤騷擾防制法》、《家庭暴力防治法》向法院聲押獲准。