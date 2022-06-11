大陸10日無預警以藥物殘留為由，宣布下周一（13日）起暫停台灣石斑魚輸入，衝擊國內養殖業。因確診正在居家隔離的農委會主委陳吉仲今視訊回應，大陸這次「違反國際慣例相當清楚」，近期將透過雙方協議平台提供科學證據，要求取消禁令，若無正面回應，不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。

「利用我確診居家照護時，宣布台灣石斑魚檢出隱性結晶紫超標，再片面通知6月13日起暫停石斑魚輸入，遺憾已不足以表達對於大陸一再違反國際原則的態度。」

陳吉仲認為，國際間針對農漁畜牧產品的慣例是，若用藥超標，頂多是這一批退運，而不是所有產品禁運。台灣石斑魚品質相當好，大陸去年檢測3、4次，都沒有找到問題。

養殖業憂心石斑魚價格崩盤，農委會表示，已備妥因應方案，包括輔導漁民延後上市、提供飼料補助、低利貸款等，目標1000公噸；加強電商促銷，鼓勵消費者購買，以國內市場為導向，目標1600公噸。