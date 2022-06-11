國民黨朱立倫訪美行今結束，朱說，此行成果是透過復設駐美代表處，宣誓國民黨重返美國、重返華府，並告訴美方與全世界，國民黨是堅持愛台灣、保衛中華民國的政黨。朱也透露，有跟美方表達台灣盼能加入印太經濟架構（IPEF）立場。

朱立倫也重申，國民黨會永遠維護民主自由，會跟所有民主國家站在一起；希望兩岸和平、持續交流，確保台灣安全，讓台灣未來能夠繁榮進步。

至於國民黨去年力推反萊豬公投是否影響與美方溝通？朱立倫說，國民黨堅持食安的立場，不會受到任何影響，美方很清楚，當時國民黨是針對萊豬，不是針對美方，也沒有針對美國的貿易，不要因我國國內政黨競爭，故意把國民黨標籤化。

朱立倫也提到，他有跟美方表達台灣希望能加入印太經濟架構（IPEF）立場，遺憾第一波沒有受到邀請，希望後續能夠加入。

至於台美雙方近日對外宣布將啟動「台美21世紀貿易倡議」，朱立倫說，他重視的實質內容是對台灣有利，對我國貿易與兩岸、台美經貿關係有幫助，不希望只是倡議，而沒有包括關稅、市場開放等實質議題。

朱立倫說，此行受到行政、立法、學界與僑界等各界歡迎，過程也與美方研究單位、超過10個以上智庫會談研討，美國不同世代關心兩岸、亞太、國際事務的學者專家交流，希望美國資深與新世代學者能更了解中華民國、台灣與國民黨。

至於對此行表現，朱立倫表示，不給自己評分，但願持續努力，最重要讓全世界知道國民黨是捍衛中華民國、愛台灣的政黨，是為了民主、自由、和平努力的政黨，擺脫親中反美、不愛台灣的錯誤標籤，「完全沒有這回事」。

訪美行同時僑委會也正與僑胞見面，是否感覺搶人？朱立倫說，國民黨重返華府，就是希望代表為台灣爭取最多權益，僑委會代表政府，也是為中華民國與台灣好，當然歡迎。