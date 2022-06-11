今年以「異國風情」為主題，將世界知名地標、建築奇觀、特色文化、歷史典故等搬到大安濱海樂園。（台中市觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

2022大安沙雕音樂季今天起至19日為期9天！今年以「異國風情」為主題，將世界知名地標、建築奇觀、特色文化、歷史典故等搬到大安濱海樂園。觀旅局指出，國內疫情高原期期間邀請民眾搭乘「大安航班」，從大安啟航環遊世界暢遊各國特色景點；今天下午3時現場還有場音樂會，邀請中部民眾共享音樂饗宴。

中部新冠疫情持續延燒，今年大安沙雕音樂季觀旅局特打造11座180度無死角環視藝術沙雕作品相互串聯，內容橫跨世界五大洲；從台中大安啟航，第一站到新加坡朝聖魚尾獅，接著橫跨歐亞兩洲的土耳其卡帕多奇亞賞熱氣球，再往南至非洲伴著神秘手鼓的節奏翩翩起舞。

疫情嚴峻民眾不用出國，還可到北美洲探訪仙人掌之國著稱的墨西哥等地，最後與大洋洲的智利復活節島摩艾石像來張合影；即日起到19日來一趟大安濱海樂園，疫情延燒環遊世界仍不再是遙不可及的夢想，立馬就能實現。

觀旅局強調，今年還全新規畫「沙雕GO有趣」導覽解說，由專業導覽人員解說沙雕製作過程，從勘查沙雕環境到製作沙雕草圖、架設模板、再到填沙、灌水、夯沙、雕沙、拆模固定等工法到作品完成，讓大小朋友欣賞沙雕還能了解背後辛苦施工的歷程。