年底的九合一選舉，國民黨高雄市長人選尚未提名，包括高雄市前副市長李四川、高雄市前副市長葉匡時、國民黨智庫執行長柯志恩及孫文學校總校長張亞中等人都被點名參選。曾表達沒意願的李四川，今（11）日突然在臉書發文，說「那我們就往旁邊走吧！」

國民黨六都市長人選，台北市提名立委蔣萬安、桃園市提名行政院前院長張善政、台南市提名議員謝龍介，新北市及台中市雖然未提名，但分別有市長侯友宜及市長盧秀燕可爭取連任，因此只剩下高雄市長人選仍不明朗。

頻頻被點名參選的李四川，今日突然在臉書發文，說人生路上，每一站的風景都非常美，走一程，愛一程，贏的漂亮，輸也精彩，無論成功或失敗，皆坦然接受，「如果往前是艱困，後退也艱難，那我們就往旁邊走吧。」他並感謝高雄的好友，「提早還給我兩年的無憂」。

針對高雄市長提名，同樣也被點名的柯志恩日前透露，國民黨主席朱立倫訪美前曾要她慎重思考，但她坦承選高雄市長不在生涯規劃中，說若黨中央做出一份全面、公正的民調，且結果是她勝出「那我認了」；李四川、葉匡時則在日前分別與朱立倫見面，但兩人都表達無意願。