台東縣政府陸續購買6萬5000劑的美國「富樂」牌快篩試劑，並已陸續發放給民眾，對此，台東縣衛生局澄清，雖與高雄、台中出現異常的快篩劑同品牌、但不同批號，且檢測後都正常，請民眾安心使用。

高雄市和台中市購買的美國富樂牌快篩試劑疑似發生異常，應該出現的品管線（C線）未出現，而台東縣長饒慶鈴10日親自至台東市社區關懷據點所發放的快篩劑，同樣是同品牌的「富樂」快篩試劑。

台東縣衛生局指出，台中市、高雄市近日購買美國富樂品牌快篩試劑，批號「COV2025056」出現檢測異常狀況，台東縣衛生局立即針對所購買同品牌檢查，確認所採購的富樂試劑無「COV2025056」相同批號。台東縣衛生局也進一步做試劑檢測，相關檢測都正常，試驗皆可呈現品管線-C線，民眾可安心使用。

台東縣疫情累計至昨天，確診人數2萬1348人，縣府採購6萬5000劑家用抗原快篩試劑，發放給社區關懷據點、部落文化健康站、警消及衛生所等第一線防疫人員，並表示國中小師生也可向教育處申請，孕婦亦可至縣內原定期產檢院所領取。