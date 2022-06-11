2017年9月才正式從新北市泰山遷往台南仁德的空軍防空暨飛彈指揮部，在即將滿5年之際，又傳出要搬遷到高雄旗山。消息人士指出，國防部日前正式定案，將負責台灣重要空防任務的飛指部搬遷到高雄旗山，但因空軍在當地沒有營舍，將直接進駐陸軍才剛完成落成的新營區。

據了解，防空暨飛彈指揮部指揮所，是除了衡山指揮所、大漢指揮所、及蟾蜍山指揮所外，國軍戰時四大重要指揮所之一，國防部高層因應戰略考量，決定將飛指部從台南搬遷到高雄。

據了解，空軍在旗山並無營區，為了配合政策，原本想直接徵用陸軍花費數億元經費完成新建的旗山某營區，但陸軍擔憂會遭到審計部與監察院以使用名目不符調查而拒絕，國防部只好要求陸軍借出兩棟營舍供飛彈指揮部官兵使用。

但是也因為飛指部官兵進駐，造成原單位官兵與飛指部官兵寢室不足，必須壓縮成四人一室，以違反一人一床一桌一櫃的規定，造成官兵抱怨而向上反映，但國防部以政策已成定局，並未予以處置。

原隸屬國防部參謀本部的「防空飛彈指揮部」，在2017年3月1日移編至空軍，軍方花了半年時間終於和「防空砲兵指揮部」整併，並於9月1日正式成軍。

防空飛彈指揮部目前轄3個飛彈群，下設多個飛彈營，包括愛國者3型、天弓2及3型、鷹式飛彈等防空飛彈，並有一定數量戰術反制飛彈(即地對地飛彈)及雄二E巡弋飛彈，這些飛彈部隊均全數移編給空軍。

事實上，飛指部在過去10餘年，已經過4次組織調整，分別是2004年4月於國防部長湯曜明任內，飛指部由陸軍改隸國防部參謀本部，2006年1月，在部長李傑任內，由參謀本部改隸空軍；2012年2月，部長高華柱任內，又由空軍改回參謀本部，這次由部長馮世寬主導再移編給空軍，是第4次組織變動。