台大公衛學院教授詹長權指台灣染疫死亡數13天就翻倍，速度是全球第2快，衛福部長陳時中怒斥「亂比一通」，強調各國比較基礎根本不同。國民黨台北市長參選人蔣萬安認為，每個確診死亡個案，都是家屬的錐心之痛，對於每個專家就疫情提出的見解，他要提醒陳時中，與其惱羞成怒不如好好說明清楚，否則無助於任何防疫工作。
蔣萬安上午出席「111年北原盃全國原住民族槌球邀請賽」開幕典禮，媒體詢問，民進黨內投入台北市長的人選，以陳時中跟前交通部長林佳龍出現機率較大，外界好奇2人對蔣來說誰比較好對付？蔣說，自己的對手就是台北市政問題，因此他現在積極在地方勤走，接下來會提出市政規畫藍圖相關政見，希望帶領北市站上國際一流大都會。
至於目前疫情死亡率和中重症數量仍多，是否會呼籲指揮中心別提早收攤，而是要對疫情負責任。蔣重申，指揮中心未來是否解散，唯一考量是疫情是否平息，絕對不是某個人要選舉，所以陳時中選舉與否是對方的個人考量，但指揮中心的運作不該摻入任何政治因素。
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