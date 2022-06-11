美中國防部長10日在新加坡舉行會談，陸國防部長魏鳳和會後強調，若將台灣分裂出去，解放軍將「不惜一戰」、「粉碎台獨勢力」；美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則強調，美國堅守長期奉行的一中政策，重申台海和平穩定的重要，反對單方面改變現狀。

奧斯汀與魏鳳和在位於新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議上會談，根據外媒報導，雙方會談了將近一個小時，比原定時間還多兩倍；儘管雙方都想改善兩國關係，但從台灣主權問題、中國在南海的軍事活動到烏俄戰爭，美中雙方還是存在不少分歧。

而魏鳳和在會談後表示，與奧斯汀的會談進展順利，據陸國防部的聲明表示:「北京將粉碎任何台獨陰謀，堅決維護祖國統一」、「若有人將台灣分裂出去，解放軍將不惜一戰，台灣是中國的一部分，利用台灣節制中國永遠不會得逞。」

五角大廈表示，奧斯汀告訴魏鳳和，北京必須「避免對台灣採取進一步破壞穩定的舉動」，有官員表示，會議大部分內容都集中在台灣，奧斯汀重申華府在台灣問題上的立場沒有改變，同時批評中國是「軍事侵略」。

美國周三宣布將軍售台灣1.2億海軍艦艇零附件，央視報導指出，魏鳳和在會談上告訴奧斯汀，此次軍售「嚴重損害中國主權和安全利益」。奧斯汀強調，美國對台政策沒有改變，就是反對任何單方面改變現狀。