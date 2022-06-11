Xbox今年在2月時就帶來降價優惠，而就在今年初夏就再次帶來全新好消息，宣布本月將有全新6款遊戲登陸Xbox Game Pass，而且雖然面臨對手Playstation推出全新的Playstation Plus會員方案，但Xbox也隨之推出全新針對新會員活動吸客，新會員在6月30日前訂閱Xbox Game Pass服務，即可享3個月30元的優惠，另外更公布今年將二度攜手Bethesda於台灣時間6月13日凌晨1時舉辦「Xbox & Bethesda Games Showcase」全球同步直播，共同發表全新遊戲陣容，除了特別邀請資深玩家為觀眾解說及實況轉播發表會外，更將推出多個好康抽獎環節。

本月的Xbox Game Pass就即將迎來6款生力軍遊戲作品，包括全新的《Spacelines from the Far Out》更是在首發當日（7日）就已經率先登陸Game Pass，新增的6款遊戲皆可使用Xbox主機或PC遊玩。（Xbox提供）

本月的Xbox Game Pass就即將迎來6款生力軍遊戲作品，包括備受動作遊戲迷喜愛遊戲大作《刺客教條：起源》及《榮耀戰魂》，能一次擁有《忍者外傳》系列3部作品的《忍者外傳：大師合輯》，還有全新的《Spacelines from the Far Out》更是在首發當日（7日）就已經率先登陸Game Pass，新增的6款遊戲皆可使用Xbox主機或PC遊玩。