Xbox今年在2月時就帶來降價優惠,而就在今年初夏就再次帶來全新好消息,宣布本月將有全新6款遊戲登陸Xbox Game Pass,而且雖然面臨對手Playstation推出全新的Playstation Plus會員方案,但Xbox也隨之推出全新針對新會員活動吸客,新會員在6月30日前訂閱Xbox Game Pass服務,即可享3個月30元的優惠,另外更公布今年將二度攜手Bethesda於台灣時間6月13日凌晨1時舉辦「Xbox & Bethesda Games Showcase」全球同步直播,共同發表全新遊戲陣容,除了特別邀請資深玩家為觀眾解說及實況轉播發表會外,更將推出多個好康抽獎環節。

本月的Xbox Game Pass就即將迎來6款生力軍遊戲作品,包括備受動作遊戲迷喜愛遊戲大作《刺客教條:起源》及《榮耀戰魂》,能一次擁有《忍者外傳》系列3部作品的《忍者外傳:大師合輯》,還有全新的《Spacelines from the Far Out》更是在首發當日(7日)就已經率先登陸Game Pass,新增的6款遊戲皆可使用Xbox主機或PC遊玩。