死亡個案連3天創新高，醫師沈政男透露，他使用三種不同方式來推估台灣這波疫情的致死率，結果發現致死率大約是萬分之12或13。要再壓低致死率已不容易，因為疫苗覆蓋率與抗病毒給藥都已做到盡磅（閩南語：形容事物已達最大極限）了！現在若想壓低死亡數，就要靠壓低染疫率了。

沈政男昨（10日）在臉書發文表示，新增確診的曲線已經確定了，但現在最值得關注的是在死亡曲線將如何發展。他用了幾個方法來估算，發現疫情緩解後的致死率大約是萬分之12或13。

沈政男指出，方法一就是用台北現在的死亡人數，除以5月31日以前發病的人數，台北地區疫情的發展比較快速，死亡與新增確診的時間差可以縮短；方法二則是用新加坡與紐西蘭的致死率和高高齡的疫苗覆蓋率，也就是沒打疫苗的老年人約佔一成，且沒打疫苗的死亡佔了四成，致死率萬分之10，跟台灣沒打疫苗的高高齡兩成來比較。

沈政男也說，方法三是用南韓的80歲以上染疫佔率與致死率來跟台灣比較，有人說死亡數目攀升是因為黑數與抗病毒藥物給太少太慢，這些當然都有一些貢獻，但主因為80歲以上染疫佔率與致死率攀升，而更根本的原因就是隨著疫情發展，原本比較虛弱與退縮的老人家逐漸被感染了。

沈政男坦言，致死率要再壓低已經不容易了，因為疫苗覆蓋率與抗病毒給藥都已做到盡磅了。現在，要壓低死亡數目，就要靠壓低染疫率了，而方法就是繼續把自主防疫做好。台灣疫苗覆蓋率略低於新加坡與紐西蘭，但如果能在染疫率上扳回一城，一來一往就有機會在死亡數目上跟他們平分秋色。