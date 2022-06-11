豐原分局分局長劉安杰（左2）帶領偵查隊副隊長周正光（左1）、翁子派出所副所長陳清國（右1）與豐原水源郵局合影照。（警方提供／陳世宗台中傳真）

豐原分局分局長劉安杰（左）頒贈阻詐成功行員感謝狀照片。（警方提供／陳世宗台中傳真）

豐原分局分局長劉安杰（左2）帶領偵查隊副隊長周正光（左1）、豐原派出所副所長曹志瑋（右1）與中國信託銀行合影照。（警方提供／陳世宗台中傳真）

「只要用心就能看到成果！」豐原警分局6／8和6／10兩日連續阻詐5件成功。警員劉承宗因車禍受傷心緒低落，6／8日連續阻詐2件共55萬元成功後，讓他重振信心熱愛警察工作；女警廖婉凌5月底苦口婆心勸阻婦人匯款40萬，一張綁馬尾女警天使畫面風靡溫暖人心外，昨天又發揮耐心阻詐30萬元，今年已阻詐3件金額共100萬，「阻詐一姐」封號當之無愧。

豐原警分局統計，今年到昨天經行員通報的阻詐案件共28件，金額高達760餘萬元，其中25件由豐原派出所阻詐成功，案類幾乎都是假交友、假投資。

警員朱國禎今年5／11日阻詐150萬元假投資至今仍充滿喜樂。員警劉承宗因車禍受傷心緒低落，6／8日連續阻詐2件共55萬元成功後，讓他重振信心熱愛警察工作。

女警廖婉凌5／30日一張苦口婆心勸阻婦人匯款40萬的照片，綁馬尾女警天使的畫面，風靡溫暖了人心。昨天她又再度發揮愛心耐心阻詐了30萬元，今年已阻詐3件金額共100萬，「阻詐一姐」封號她應當之無愧。

豐原警分局長劉安杰說，豐原所轄區有25家金融機構，所以防範特別辛苦，也特別費心費力，時時要派員加強金融機構的巡邏及守望勤務。今年他已跑遍轄區金融機構，迄今共頒25處25人次感謝狀，感謝行員的熱心把關，才讓警方得以及時阻詐成功。