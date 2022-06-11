警方買米送給飢寒起盜心的王姓竊賊。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市南區王姓男子因新冠肺炎疫情失業，10日傍晚見家中冰箱已空，妻小沒東西吃，竟跑到全聯量販店偷了共價值200元的食物，遭店員逮到報警，警方發現他是「飢寒起盜心」，反自掏腰包買了2000元物資送他，並協助找工作，王男哭得更傷心，檢察官依照竊盜罪嫌直接以視訊偵訊辦後讓他離去。

50歲的王男家中兒子念國2、女兒念小6，妻子做手工賺微薄薪水。他曾是工廠送貨員，老闆跑路躲到大陸，中年轉業到便當店做外送，今年卻再因疫情影響生意被辭退，失業在家已2個多月。

王男10日下午4時許看到家中冰箱已空，不願妻小挨餓，竟動歪念，跑到1家全聯量販店，偷取牛奶、麵包與菜，共價值200元，不料店員見他行跡鬼祟，早在一旁守候，他拿著食物剛走出門口就被逮住報警。

被抓到警局的王男不斷低頭默默擦拭淚水，警員得知他是疫情下的犧牲者，調閱資料發現他有3次竊盜前科，偷的都是麵包類的食物，算是飢寒起盜心。

簡姓刑警得知他非遊民，家中還有妻子與2個小孩待養，因竊盜前科無法取得良民證，找工作更難，立刻回頭跑到全聯購買2000元的牛奶、泡麵與米送他，並熱心幫他找工作，警方另尋求民間愛心社團給予急難救助。

「男人不可以哭」王男被暖警感動，哭得更傷心，警方告誡兼勸慰他好好找個工作養家，當個好父親的榜樣別再犯錯，對他說「真有困難來警局找我」。員警私下表示可以理解社會在疫情下養家的壓力，感嘆「男人有淚不輕彈，只是未到傷心處」。