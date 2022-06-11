淡水有位男子今(11)日上午原本要從漁人碼頭搭船出海，結果被海巡人員發現因涉案詐欺，在本月9日遭雲林地方檢察署發布通緝，海巡立刻將其控制並移交淡水分局中正路派出所處理，發布通緝才2天就被逮到，全案後續移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。

據了解，這位賴姓男子因涉嫌詐欺案件，在9日遭臺灣雲林地方檢察署發布通緝，結果今日上午12點許，淡二漁港安檢所勤務人員在漁人碼頭實施娛樂漁業漁船出港人員名單查核時，發現這名賴男已被發布通緝，隨即派遣人員前往現場實施人、船管制，並通報淡水分局中正路派出所到場協處。

經派出所確認該民眾已遭雲林地方檢查署發布通緝，隨即將其逮捕，全案後續移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。

第八岸巡隊表示，海巡署秉持維護海域海岸安全及社會治安的決心，持續強化各項查核工作，全力防止不法分子籍機突破，呼籲民眾如發現非法情事，可撥打「118」免付費服務專線，海巡署將立即派員處理，共同維護民眾生命財產安全。